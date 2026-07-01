Три человека ранены из-за атак ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области 1 июля в результате атак со стороны Украины ранения получили три человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Осколочные ранения рук получили жители поселка Борисовка Борисовского округа из-за атаки дрона. На скорой белгородцев доставляют в горбольницу №2 Белгорода. Туда же был госпитализирован еще один житель с акубаротравмой, которую он получил после удара беспилотника по спецтехнике в городе Шебекино.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал об одном погибшем и еще трех раненых в результате атак ВСУ по Белгородской области. В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник нанес удар по автомобилю — от полученных травм мужчина скончался на месте.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 65 ударов по Белгородской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате один мирный житель погиб и 14 пострадали.

Егор Якимов