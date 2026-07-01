Кубанские депутаты приняли закон об исполнении бюджета края за 2025 год

Законодательное собрание Кубани в ходе июльской сессии приняло закон об исполнении бюджета Краснодарского края за 2025 год. По словам министра финансов региона Александра Кнышова, доходы краевой казны в минувшем году составили 502 млрд руб., расходы — 546,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Министр уточнил, что налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета за 2025 год составили 433 млрд руб., что на 2% больше, чем в бюджете 2024 года. Рост расходов бюджета в минувшем году составил 1,9% к уровню позапрошлого года.

Расходы на социальную сферу составили 393 млрд руб. Основная часть расходов в 2025 году (88,7% или 485 млрд руб.) осуществлялась в рамках реализации 28 государственных программ края. Министр подчеркнул, что в 2025 году были выполнены все социальные обязательства.

Как отметил руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко, минувший год стал наглядным подтверждением того, что даже в условиях макроэкономической нестабильности и влияния множества других негативных факторов можно сохранить неизменный курс развития региона. Реализация бюджетной политики, по его словам, была направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого и муниципальных бюджетов, поддержку производственного сектора, стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, расширение социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«На фоне охлаждения экономики удалось сохранить ее устойчивость. А по некоторым позициям край продемонстрировал положительную динамику. Так, в частности, зафиксирован рост валового регионального продукта на уровне 101%, на Кубань пришлось более трети от всего объема инвестиций, привлеченных в прошлом году субъектами Южного федерального округа»,— резюмировал господин Бурлачко.

Василий Хитрых