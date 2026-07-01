На Кубани упростили регламент ремонта памятников участникам военных конфликтов

Депутаты ЗСК в рамках 84-й сессии приняли поправку в краевой закон об объектах культурного наследия. Ее суть заключается в том, что упрощенный порядок проведения ремонта и благоустройства мест, увековечивающих память о Великой Отечественной войне и ее участниках, теперь распространяется и на объекты, посвященные иным вооруженным конфликтам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как сообщил в ходе пленарки исполняющий обязанности начальника краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Алексей Соловьев, благодаря принятому в 2022 году нормативному акту на Кубани в надлежащий вид привели более 500 памятников, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны, и участков вокруг них.

Теперь перечень объектов, обновляющихся в России по упрощенной схеме, с 1 сентября 2026 года дополнят памятники, посвященные иным военным конфликтам. Проектом нового краевого закона предлагается распространить уже применяемый в регионе порядок благоустройства на территории таких объектов.

По словам председателя краевого парламента Юрия Бурлачко, память о героическом прошлом России и ее защитниках, отстоявших в свое время суверенитет и независимость Родины, с честью защитивших интересы страны в горячих точках, увековечена сегодня в многочисленных памятниках и монументах. Спикер ЗСК уверен, что сохранить эти объекты в надлежащем состоянии — значит сохранить прошлое, сберечь важный элемент культурной и исторической идентичности Краснодарского края.

«Практическое применение вводимой нормы станет дополнительным инструментом в данной работе и будет способствовать повышению эффективности реализуемой на Кубани политики в сфере охраны объектов культурного наследия»,— прокомментировал принятый закон председатель Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых