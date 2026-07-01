Мишустин оценил ярославский опыт повышения производительности в соцсфере

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в стратегической сессии по повышению производительности, состоявшейся в координационном центре правительства России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«При запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и сотрудники. Причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства — прежде всего те, кто обладает хорошим образованием и высокой квалификацией. Многое зависит и от предприятий на местах. Важно, чтобы бизнес активнее избавлялся от лишних операций и неэффективных процессов»,— отметил господин Мишустин в ходе сессии.

Премьер подчеркнул важность системного выявления потерь для роста конкурентоспособности продукции и услуг. На мероприятии Михаил Евраев доложил об опыте Ярославской области по повышению производительности в социальной сфере.

Он рассказал о росте зарплат в бюджетном секторе и мерах по улучшению качества медицины и образования. Так, с 2021 года регион закупил более 2,4 тыс. единиц медтехники, перевел все карты в цифровой формат и внедрил телемедицину. По словам Михаила Евраева, дефицит врачей в регионе сократился до 3%.

«Главная задача, которая перед нами сегодня стоит, — борьба с оставшимися по ряду медицинских специальностей очередями. Стратегическая сессия на федеральном уровне делается в том числе для того, чтобы собрать лучшие практики, и теперь наш опыт будет востребован в работе других регионов»,— прокомментировал ярославский губернатор.

Алла Чижова