Власти Кубани выделили 12,4 млрд рублей на поддержку граждан

Законодательное собрание Краснодарского края согласовало изменения в краевой бюджет. На поддержку граждан — в первую очередь участников спецоперации и их семей — дополнительно направят 12,4 млрд руб. Всего на эту сферу выделят 78,2 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметил губернатор региона, корректировки вносятся в условиях текущих вызовов. Оптимизация непервоочередных расходов позволила направить средства на социально значимые направления.

На отдых и оздоровление детей дополнительно выделено 290 млн руб. Общая сумма по этому направлению составит 2,4 млрд руб.

На приобретение мебели и оборудования для новых школ и детских садов направлено 600 млн руб. Еще 309 млн руб. предусмотрено на обеспечение образовательного процесса в краевой школе «Поколение» и Кубанском казачьем кадетском корпусе имени атамана Безуглого, которые откроются в сентябре.

На компенсацию выпадающих доходов и возмещение затрат организациям ЖКХ дополнительно направлено 1,7 млрд руб. Общий объем расходов на эти цели в 2026 году составит 3,7 млрд руб.

«Ъ-Кубань» писал, что депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили поправки в бюджет, увеличив дорожный фонд региона почти до 64,4 млрд руб. Также дополнительные средства направят на поддержку организаций ЖКХ и импортозамещающих производств.

Алина Зорина