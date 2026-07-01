«Щелково Агрохим» запустило комплекс «Курсар» в Орловской области

В поселке Шаблыкино Орловской области состоялось открытие нового предприятия ООО «Курсар», на котором присутствовали глава региона Андрей Клычков и гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Андрея Клычкова в «Макс» Фото: канал Андрея Клычкова в «Макс»

«Сегодня мы открываем новый семеноводческий центр производительностью 20 тыс. т семян в год. В строительство комплекса инвестировано более полумиллиарда рублей. Создание центра такого уровня — огромный плюс для всей Орловщины и Шаблыкинского района, для дальнейшего наращивания производственной базы»,— подчеркнул Андрей Клычков.

Основным видом деятельности предприятия является выращивание сельскохозяйственных культур с целью получения семенного материала для собственных и коммерческих целей. В число возделываемых культур входят: озимая пшеница, яровая пшеница, горох, соя и яровой рапс. Дополнительно на предприятии могут возделывать гречиху, подсолнечник и кукурузу.

«Мы обязаны выполнять программы и директивы президента по увеличению урожайности, повышению продуктивности сельского хозяйства на 25%, и мы не сможем обойтись без полной ревизии семенного и селекционного производства в нашей стране. Мы должны производить мощные, продуктивные семена», — подчеркнул Салис Каракотов.

По данным «Щелково Агрохим», «Курсар» — это высокотехнологичное предприятие полного цикла. Речь идет о производстве оригинальных семян до реализации готовой продукции высоких репродукций. Агропромышленный комплекс располагает земельным банком в 9,5 тыс. га. В текущем сезоне 30% (около 2,9 тыс. га) этих площадей отведено под специализированные семеноводческие участки, где применяются современные агротехнологии. На первом этапе работы в центре будет налажено семеноводство ключевых культур:

два сорта озимой пшеницы;

три сорта сои;

три сорта гороха;

два сорта ярового рапса.

«Уже со следующего года в производственную программу будут включены яровые зерновые культуры, что позволит закрыть потребности сельхозтоваропроизводителей по полному спектру»,— утверждают на предприятии.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», объем инвестиций в производство в Шаблыкинском районе Орловской области составлял 400 млн руб. Возведение завода началось в 2024 году.

Денис Данилов