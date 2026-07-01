Не сдавшие экзамены школьники на Кубани смогут выучиться на рабочие профессии

Кубанские депутаты в рамках 84-й сессии регионального парламента внесли изменения в ст. 171 краевого закона «Об образовании в Краснодарском крае». Теперь, по словам министра образования и науки края Сергея Пронько, школьники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования или получившие по ее результатам неудовлетворительные оценки, могут пройти обучение по профессиям рабочих и должностям служащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Господин Пронько отметил, что перечень данных профессий и должностей, а также перечень организаций, осуществляющих такую образовательную деятельность, и порядок ее организации будет устанавливать министерство образования края по согласованию с региональной службой занятости населения.

Министр отметил, что школьники, «завалившие» выпускные экзамены, смогут выучиться на будущую профессию в 58 действующих в Краснодарском крае техникумах и колледжах. В учебных заведениях молодые люди смогут овладеть 26 различными профессиями.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что очень важно дать еще один шанс ребятам, не прошедшим ГИА. Он также заметил, что поправки приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным.

«Мы, по сути, даем полноценный ответ на социально значимый запрос общества и удовлетворяем одну из ключевых на сегодняшний день потребностей краевой экономики — насыщаем отраслевой рынок труда необходимыми специалистами. В определенной степени это можно назвать работой на опережение в части формирования кадрового потенциала в наиболее востребованных направлениях деятельности на ближайшие годы и десятилетия»,— сказал спикер ЗСК.

Василий Хитрых