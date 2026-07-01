Дорожный фонд Краснодарского края увеличили до 64,4 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили поправки в бюджет, увеличив дорожный фонд региона почти до 64,4 млрд руб. Также дополнительные средства направят на поддержку организаций ЖКХ и импортозамещающих производств, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дорожный фонд увеличен почти на 800 млн руб. В рамках развития инфраструктуры в 2026 году в крае планируется отремонтировать почти 300 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Из них почти 109 км и два моста обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На компенсацию выпадающих доходов и возмещение затрат организациям ЖКХ дополнительно направят 1,7 млрд руб. Общие расходы на эти цели в 2026 году составят 3,7 млрд руб. Как пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, это необходимо, чтобы не перекладывать полную стоимость коммунальных услуг на потребителей. Мера также поможет предприятиям компенсировать недополученную выручку и часть затрат на содержание и развитие инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в краевом бюджете на 2026 год предусмотрено 465 млн руб. на возмещение до 30% затрат предприятий на развитие импортозамещающих производств. Как отметил Кондратьев, эта мера поддержки направлена на сохранение региональных предприятий, обеспечивающих рабочие места и выпуск необходимой продукции.

Алина Зорина