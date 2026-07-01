В Дагестане гендиректора фирмы обвиняют в сокрытии 288 млн рублей налогов

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против руководителя строительной компании, предположительно скрывшей от бюджета свыше 288 млн руб. налоговых платежей, сообщает пресс-служба СУ СК по РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Следователи дагестанского подразделения Следственного комитета России инициировали уголовное преследование генерального директора строительной фирмы, работавшей на территории республики. Поводом послужили данные о систематическом уклонении от налоговых обязательств в особо крупном размере — деяние квалифицировано по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Компания специализировалась на возведении жилых и коммерческих объектов. По данным правоохранителей, в период с 2021 по 2023 год ее руководитель намеренно направляла в налоговые органы декларации с заведомо недостоверными сведениями — таким образом занижались обязательства по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций.

Вследствие этой схемы федеральная казна недополучила более 288 млн руб. — сумма, законодательно признаваемая особо крупным размером ущерба.

В настоящий момент следственная группа проводит широкий спектр процессуальных мероприятий: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, формируется и закрепляется доказательная база по делу.

Станислав Маслаков