В Белгородской области в 17 раз вырос спрос на иностранных работников с 2024-го

С начала 2026 года, по данным на апрель, власти Белгородской области утвердили 22 заявки от работодателей на привлечение 1,3 тыс. иностранных работников. Это заметно больше, чем за весь 2025 год, когда было привлечено 454 человека по 12 заявкам, и чем в 2024-м, когда привлекли 76 работников по четырем заявкам. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном министерстве соцзащиты населения и труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Потребность работодателей таким образом выросла почти в 17 раз по сравнению с 2024-м, а по сравнению с 2025-м — почти втрое. Основной спрос, как сообщили в облправительстве, сформировали девять предприятий сельскохозяйственной отрасли Белгородчины, названия которых власти не раскрывают.

Они заявили потребность в работниках из Кении (512 человек), Индии (418 человек), Вьетнама (171 человек), Бангладеш (66 человек) и Китая (51 человек). Меньше заявок приходится на граждан Кот-д’Ивуара и Египта (по 20 человек), Туркменистана, Индонезии и Таиланда (по 10 человек), а также Марокко (1 человек).

В апреле «Ъ-Черноземье» также сообщал, что, по данным ЦИК, начала 2023 года количество избирателей на территории Белгородской и Курской областей сократилось почти на 60 тыс. человек. Официальные данные по движению населения региональные органы Росстата не разглашают по распоряжению правительства РФ.

Подробнее о ситуации с привлечением иностранных работников в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Из Кот-д’Ивуара под Шебекино».

Егор Якимов, Мария Свиридова