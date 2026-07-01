Депутат Бабашов: проблемы с топливом в Крыму решат через две недели
Проблемы со свободной продажей бензина в Крыму сохранятся еще около двух недель, заявил депутат Госдумы от республики Леонид Бабашов. Пути решения уже найдены, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам Леонида Бабашова, все органы власти и службы находятся на рабочих местах, руководство Крыма ежедневно на связи с президентом.
Он также отметил, что перебои с электричеством сохранятся, но распределение энергии среди населения будет обеспечено справедливо. Работу банкоматов будут регулировать в ручном режиме, чтобы у людей всегда была возможность их использования. Все сотовые вышки обеспечены генераторами, связь остается одним из приоритетов. Общественный транспорт будет работать без ограничений.
Продовольствие и медикаменты в Крыму есть, проблем с логистикой нет. Депутат подчеркнул, что сухопутные операции ВСУ Крыму не угрожают, хотя возможны попытки высадки ДРГ на побережье, к которым войска готовы.