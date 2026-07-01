Депутат Бабашов: проблемы с топливом в Крыму решат через две недели

Проблемы со свободной продажей бензина в Крыму сохранятся еще около двух недель, заявил депутат Госдумы от республики Леонид Бабашов. Пути решения уже найдены, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Леонида Бабашова, все органы власти и службы находятся на рабочих местах, руководство Крыма ежедневно на связи с президентом.

Он также отметил, что перебои с электричеством сохранятся, но распределение энергии среди населения будет обеспечено справедливо. Работу банкоматов будут регулировать в ручном режиме, чтобы у людей всегда была возможность их использования. Все сотовые вышки обеспечены генераторами, связь остается одним из приоритетов. Общественный транспорт будет работать без ограничений.

Продовольствие и медикаменты в Крыму есть, проблем с логистикой нет. Депутат подчеркнул, что сухопутные операции ВСУ Крыму не угрожают, хотя возможны попытки высадки ДРГ на побережье, к которым войска готовы.

Алина Зорина