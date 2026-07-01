Пожар на НПЗ в Славянском районе полностью ликвидирован
Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода «Славянск ЭКО» полностью ликвидировано. Об этом сообщает ЕДДС Славянского района.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Возгорание на НПЗ произошло в ночь на 28 июня в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. На протяжении нескольких дней огонь тушили.
В ликвидации пожара участвовали 15-й пожарно-спасательный отряд, пожарные части Краснодарского края, а также подразделения Пензенской и Воронежской областей.