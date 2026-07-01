Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар на НПЗ в Славянском районе полностью ликвидирован

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода «Славянск ЭКО» полностью ликвидировано. Об этом сообщает ЕДДС Славянского района.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание на НПЗ произошло в ночь на 28 июня в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. На протяжении нескольких дней огонь тушили.

В ликвидации пожара участвовали 15-й пожарно-спасательный отряд, пожарные части Краснодарского края, а также подразделения Пензенской и Воронежской областей.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд