Пожар на НПЗ в Славянском районе полностью ликвидирован

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода «Славянск ЭКО» полностью ликвидировано. Об этом сообщает ЕДДС Славянского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание на НПЗ произошло в ночь на 28 июня в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. На протяжении нескольких дней огонь тушили.

В ликвидации пожара участвовали 15-й пожарно-спасательный отряд, пожарные части Краснодарского края, а также подразделения Пензенской и Воронежской областей.

Алина Зорина