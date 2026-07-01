Проездные в троллейбусах и трамваях Ижевска подорожали более чем на 27% с 1 июля

Цены на проездные в трамваях и троллейбусах Ижевска для граждан с 1 июля выросли почти на треть, сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». Вместе с этим сократилось количество поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, проездные на один вид электротранспорта подорожали на 27,7%, до 2340 руб. Количество поездок по ним сократилось с 90 до 60. Длительный билет на два вида транспорта подорожал до 3,5 тыс. руб. (+32,9%), на три — до 4,6 тыс. руб. (+33,6%). При этом количество поездок по ним сократилось до 90 и 120 соответственно.

Школьные и студенческие билеты в цене не изменились. Отметим, что проездные действуют и в автобусах «ИжГЭТ».

Напомним, в апреле тариф на проезд в общественном транспорте Ижевска вырос почти на 30%, до 45 руб. Это обосновывалось необходимостью индексации зарплат водителей, увеличением стоимости метана, дизтоплива, ростом тарифов на электроэнергию и обновлением автопарка.