Крымский предприниматель отремонтирует Курский госуниверситет за 59 млн рублей

Подряд на выборочный капитальный ремонт здания учебного корпуса Курского госуниверситета (КГУ) на улице Карла Маркса, 53 в облцентре получил индивидуальный предприниматель из Севастополя Максим Нехай. Бизнесмен снизил начальную цену контракта с 70 млн до 59,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего на аукцион было подано четыре заявки, названия участников не раскрываются. Финансирование осуществляется за счет субсидии, полученной из федерального бюджета. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 16 октября 2026 года. 8712193

По данным Rusprofile, ИП Максима Нехая зарегистрировано в 2015 году в Севастополе. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. С предпринимателем было заключено 39 госконтрактов на общую сумму 262 млн руб. Крупнейший заказчик — «Морской гидрофизический институт РАН» в Севастополе (шесть закупок на 118,8 млн руб.).

Подрядчику предстоит выполнить выборочный капитальный ремонт фасада здания с устройством вентилируемой системы с утеплителем и облицовкой, а также капитальный ремонт кровли с полной заменой покрытия, утеплением и устройством стяжек. В контракт также входит замена оконных блоков из ПВХ с отделкой откосов и сопутствующие демонтажные работы с вывозом строительного мусора.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что КГУ подписал контракт на капитальный ремонт своего общежития на улице Павлуновского, 65 в областном центре с местным ООО «Риф». Соглашение заключили за 131,9 млн руб.

Какое место КГУ занял в Национальном рейтинге университетов — в материале «Ъ-Черноземье» «Гранит науки треснул».

Егор Якимов