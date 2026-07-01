В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА и БЭК

В порту Новороссийска проведут учения по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров 2 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения новороссийской военно-морской базы будут проходить с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта. В ходе тренировочных мероприятий стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В мэрии Новороссийска напомнили, что во время учений в порту запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Ограничения также распространяются на подводные работы и водолазные спуски.

Учения НВМБ со стрельбами осуществляются в Новороссийске регулярно. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие.

Кристина Мельникова