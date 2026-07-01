В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара днем 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения в аэропорту введены на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

Отмечается, что перевозчики проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Актуальную информацию о времени вылета можно уточнить у авиакомпании или на онлайн-табло аэропорта.

UPD: ограничения на полеты сняты в 16:51 мск.

Согласно информации Министерства обороны России, в ночь на 1 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края 179 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были ликвидированы в период с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина