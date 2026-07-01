«Окна ТАСС», фламенко и шоу фонтанов
Куда сходить и что посмотреть в Саратове в июле
В июле в Саратове пройдут концерты в консерватории, побывав на которых зрители отправятся в музыкальное путешествие. Музеи ждут на выставки, на которых расскажут о тайных знаках керамики, пятом времени года, агитационно-политических плакатах ТАСС, истории журнала «Современник». Почти все театры завершили театральные сезоны. Но можно посетить постановки театра «Морфеус» и стать частью разворачивающегося сюжета. Цирк приглашает на шоу фонтанов. А Саратов в самый жаркий месяц принимает фестиваль фламенко.
Фото: Правительство Саратоской области
Выставки
«Тайные знаки на керамике»
Саратовский областной музей краеведения приглашает на выставку «Тайные знаки на керамике», на которой представлены глиняные сосуды позднего бронзового века (II тыс. до н.э.) и позднего Средневековья (Золотая Орда, XIII–XIV вв.). Посетители смогут не только рассмотреть знаки на посуде, но и попробовать разгадать тайны, которые были известны людям далеких эпох.
«Ускользающий Саратов»
В Радищевском музее работает выставка «Ускользающий Саратов». Художники запечатлели мгновения, отражающие вековые изменения в городе – как исторические события, так и смену сезонов. Около 200 произведений живописи, фотографии, графики, арт-объекты охватывают период с 1916 года по сегодняшний день.
«Пятое время года»
В Государственном музее К.А. Федина до августа будет работать выставка известного художника Виктора Чудина (1936–2016) «Пятое время года». Творческие поиски привели его к созданию своей живописно-образной темы, в основе которой лежит идея о пяти временах года в жизни человека. Каждому возрасту соответствует свой цвет. Для тех, кто закончил свой земной путь, наступает белая вечность. Это и есть пятое время года Виктора Чудина.
«Окна ТАСС»
В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Окна ТАСС». На ней представлена серия агитационно-политических плакатов, выпускавшихся Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС). Посетители увидят и печатные плакаты, выпущенные в блокадном Ленинграде.
«Место встречи – «Современник»
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского ждет посетителей на выставку «Место встречи – «Современник», которая охватывает период издательской деятельности журнала с момента его основания в 1836 году и до приостановки его деятельности в 1862 году. В экспозиции представлены раритетные издания, экземпляры журналов «Современник» и «Русский вестник», личные вещи Чернышевского, иконография советского периода.
Спектакли
«Хороший роман»
С 6 по 10 июля в Саратовском областном музее краеведения будет показан иммерсивный спектакль «Хороший роман» о первом полете в космос. Свое возвращение из космоса Юрий Гагарин вспоминал как «хороший роман». О первом космонавте знают многое, но еще не все.
«Ответ Гиппократа»
До 18 июля в иммерсивном театре «Морфеус» (ул. Чапаева, д. 108 А) идет постановка «Ответ Гиппократа». Это постапокалиптический триллер, в котором зритель оказывается в главной роли: ему придется общаться с героями и принимать решения, которые определят финал.
«До свадьбы доживет»
С 1 по 19 июля в иммерсивном театре «Морфеус» идет постановка «До свадьбы доживет». Зрители вместе с героями ищут пропавшую невесту, распутывают последствия приключений, встречают неожиданных персонажей – от мафиози до синей козы. При этом зрители весь спектакль сидят в масках с закрытыми глазами. Ведущий и актеры используют запахи, звуки, тактильные ощущения, чтобы усилить погружение в постановку.
Концерты
«Летний калейдоскоп»
2 июля Саратовская консерватория приглашает на программу «Летний калейдоскоп – музыкальные сюрпризы», на котором зрители отправятся в музыкальное путешествие. Каждому произведению будет предшествовать история его создания.
Орган в летнюю ночь
3 июля в Саратовской консерватории выступит Наталья Гольфарб, ведущая органистка Саратова, лауреат международных конкурсов. В программе прозвучит органная музыка разных стилей и эпох.
Специальные события
Шоу фонтанов
В июле Саратовский цирк им. Братьев Никитиных приглашает на шоу фонтанов и лазеров «Принц цирка». Зрителям обещают водную феерию с лазерным шоу, 20-метровые фонтаны, авторскую музыку и лучших артистов страны, выполняющих немыслимые трюки.
«Фламенко над Волгой»
11 и 12 июля Саратов принимает крупнейший в стране фестиваль фламенко (ул. им. М.В. Ломоносова, 20). В течение двух дней зрителей ждет два грандиозных гала-концерта с разной программой и артистами. Особым сюрпризом станет выступление испанской танцовщицы и педагога Мануэлы Барриос (Севилья).