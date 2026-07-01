«Окна ТАСС», фламенко и шоу фонтанов

В июле в Саратове пройдут концерты в консерватории, побывав на которых зрители отправятся в музыкальное путешествие. Музеи ждут на выставки, на которых расскажут о тайных знаках керамики, пятом времени года, агитационно-политических плакатах ТАСС, истории журнала «Современник». Почти все театры завершили театральные сезоны. Но можно посетить постановки театра «Морфеус» и стать частью разворачивающегося сюжета. Цирк приглашает на шоу фонтанов. А Саратов в самый жаркий месяц принимает фестиваль фламенко.

Выставки

«Тайные знаки на керамике»

Саратовский областной музей краеведения приглашает на выставку «Тайные знаки на керамике», на которой представлены глиняные сосуды позднего бронзового века (II тыс. до н.э.) и позднего Средневековья (Золотая Орда, XIII–XIV вв.). Посетители смогут не только рассмотреть знаки на посуде, но и попробовать разгадать тайны, которые были известны людям далеких эпох.

«Ускользающий Саратов»

В Радищевском музее работает выставка «Ускользающий Саратов». Художники запечатлели мгновения, отражающие вековые изменения в городе – как исторические события, так и смену сезонов. Около 200 произведений живописи, фотографии, графики, арт-объекты охватывают период с 1916 года по сегодняшний день.

«Пятое время года»

В Государственном музее К.А. Федина до августа будет работать выставка известного художника Виктора Чудина (1936–2016) «Пятое время года». Творческие поиски привели его к созданию своей живописно-образной темы, в основе которой лежит идея о пяти временах года в жизни человека. Каждому возрасту соответствует свой цвет. Для тех, кто закончил свой земной путь, наступает белая вечность. Это и есть пятое время года Виктора Чудина.

«Окна ТАСС»

В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Окна ТАСС». На ней представлена серия агитационно-политических плакатов, выпускавшихся Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС). Посетители увидят и печатные плакаты, выпущенные в блокадном Ленинграде.

«Место встречи – «Современник»

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского ждет посетителей на выставку «Место встречи – «Современник», которая охватывает период издательской деятельности журнала с момента его основания в 1836 году и до приостановки его деятельности в 1862 году. В экспозиции представлены раритетные издания, экземпляры журналов «Современник» и «Русский вестник», личные вещи Чернышевского, иконография советского периода.