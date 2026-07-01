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«Ведунья», мир моллюсков и комитет обороны

Куда сходить и что посмотреть в Астрахани в июле

В июле в Астрахани оркестр «Аура Шоу» исполнит любимые хиты 90-х, а группа «Три дня дождя» порадует модными аранжировками. Почти все театры завершили театральные сезоны. Но театр «Диалектика» готов порадовать зрителей комедией «Ведунья» о том, как непросто обрести женское счастье. Музеи ждут на выставки, на которых расскажут о мире моллюсков, работе городского комитета обороны в годы войны, представят работы из бисера, открытки с календарными праздниками. Также можно будет попробовать себя в гончарном ремесле и посетить праздничную программу «Астраханский край рыбацкий».

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Выставки

«Мир моллюсков: от прошлого к настоящему»

В краеведческом музее, в зале «Природа пустынь и полупустынь», открылась выставка «Мир моллюсков: от прошлого к настоящему». В ней представлено более 50 экспонатов, среди которых редкие окаменелые останки и образцы раковин современных моллюсков, а также изящные украшения из раковин и жемчуга.

«Штаб на улице Советской»

В Музее боевой славы, в пространстве МВК «Цейхгауз», заработала выставка «Штаб на улице Советской», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Она знакомит с работой Астраханского городского комитета обороны. На выставке представлено более 20 предметов, среди которых фотоматериалы, документы, награды, повествующие об истории создания городского комитета.

«Магия бисера»

В экскурсионно-выставочном комплексе Астраханского Кремля до 1 августа действует выставка «Магия бисера», на которой представлены около 80 работ астраханских рукодельниц. Тут и броши, серьги, браслеты, комплекты украшений, кольца, кулоны, предметы для интерьера из эпоксидной смолы. Посетители особенно оценят сочетания узоров и цветовых решений.

«Календарные праздники XX века в открытках»

В Астраханском кремле, в экскурсионно-выставочном комплексе, можно побывать на выставке «Календарные праздники XX века в открытках». В экспозиции – почтовые карточки из фондов музея, отражающие характерные черты советской эпохи.

«Митуричи»

Дом-музей Велимира Хлебникова приглашает на выставку «Митуричи», посвященную 70-летию памяти художника Петра Васильевича Митурича (1887–1956), и представляет творчество известной династии. Посетители смогут познакомиться с ранее не экспонировавшимися в музее полотнами.

Спектакли

«Ведунья»

10–19 июля в театре «Диалектика» состоится комедия в двух действиях «Ведунья». В магическом салоне Ведуньи Добромиры собираются посетительницы, которые хотят обрести женское счастье. Но какое оно? И какие «скелеты» прячутся за каждой историей, узнаете, посетив постановку.

«Кошкин дом»

5 июля в театре кукол пройдет постановка «Кошкин дом» по произведению классика детской литературы Самуила Маршака – о том, что друзья познаются в беде.

Концерты

«Аура Шоу»

25 июля в АДК «Аркадия» оркестр «Аура Шоу» выступит с хитами 90-х. Зрители вновь услышат любимые хиты, под которые танцевали на дискотеках.

«Три дня дождя»

3 июля в Дворце спорта «Спартак» выступит группа «Три дня дождя». Зрители смогут насладиться искренней лирикой, модными аранжировками и звучанием традиционных гитар в стиле группы «Nirvana».

Специальные события

«Астраханский край рыбацкий»

11 июля в Театре оперы и балета выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца с праздничной программой «Астраханский край рыбацкий». В программе – балет, танцы народов, проживающих на астраханской земле, оркестровые композиции. Мужская группа хора обещает раскрыть секреты удачного лова и рыбацкого счастья.

Научиться гончарному ремеслу

Весь июль Дом ремесел приглашает детей от 12 лет и взрослых на мастер-классы по гончарному делу. Работа за гончарным кругом обогатит знаниями и подарит положительные эмоции.