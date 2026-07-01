«Ведунья», мир моллюсков и комитет обороны

В июле в Астрахани оркестр «Аура Шоу» исполнит любимые хиты 90-х, а группа «Три дня дождя» порадует модными аранжировками. Почти все театры завершили театральные сезоны. Но театр «Диалектика» готов порадовать зрителей комедией «Ведунья» о том, как непросто обрести женское счастье. Музеи ждут на выставки, на которых расскажут о мире моллюсков, работе городского комитета обороны в годы войны, представят работы из бисера, открытки с календарными праздниками. Также можно будет попробовать себя в гончарном ремесле и посетить праздничную программу «Астраханский край рыбацкий».

Выставки

«Мир моллюсков: от прошлого к настоящему»

В краеведческом музее, в зале «Природа пустынь и полупустынь», открылась выставка «Мир моллюсков: от прошлого к настоящему». В ней представлено более 50 экспонатов, среди которых редкие окаменелые останки и образцы раковин современных моллюсков, а также изящные украшения из раковин и жемчуга.

«Штаб на улице Советской»

В Музее боевой славы, в пространстве МВК «Цейхгауз», заработала выставка «Штаб на улице Советской», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Она знакомит с работой Астраханского городского комитета обороны. На выставке представлено более 20 предметов, среди которых фотоматериалы, документы, награды, повествующие об истории создания городского комитета.

«Магия бисера»

В экскурсионно-выставочном комплексе Астраханского Кремля до 1 августа действует выставка «Магия бисера», на которой представлены около 80 работ астраханских рукодельниц. Тут и броши, серьги, браслеты, комплекты украшений, кольца, кулоны, предметы для интерьера из эпоксидной смолы. Посетители особенно оценят сочетания узоров и цветовых решений.

«Календарные праздники XX века в открытках»

В Астраханском кремле, в экскурсионно-выставочном комплексе, можно побывать на выставке «Календарные праздники XX века в открытках». В экспозиции – почтовые карточки из фондов музея, отражающие характерные черты советской эпохи.

«Митуричи»

Дом-музей Велимира Хлебникова приглашает на выставку «Митуричи», посвященную 70-летию памяти художника Петра Васильевича Митурича (1887–1956), и представляет творчество известной династии. Посетители смогут познакомиться с ранее не экспонировавшимися в музее полотнами.