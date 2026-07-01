Из Керчи в Петербург пустят дополнительный поезд

Компания «Гранд Сервис Экспресс» назначила дополнительный поезд №177 по маршруту Керчь – Санкт-Петербург. Состав совершит четыре рейса из Крыма — 10, 12, 14 и 16 июля, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры смогут добраться до Керчи на автобусах

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Пассажиры смогут добраться до Керчи на автобусах

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Отправление из Керчи в 02:45. Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Тулу, Москву и Тверь. В составе — купейные и плацкартные вагоны.

Пассажиры смогут добраться до Керчи на автобусах. Автобус отправится из Симферополя в 21:50 накануне отправления поезда, из Владиславовки — в 23:50, из Семи Колодезей — в 00:45, прибытие в Керчь — в 01:45. О порядке покупки талонов на автобус сообщат дополнительно. Билеты на поезд уже поступили в продажу. Справочную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.

Карина Дроздецкая