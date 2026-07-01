Нарзанная галерея Кисловодска закрыта из-за коммунальной аварии на коллекторе

Главная нарзанная галерея в Кисловодске временно закрыта для посетителей. Причиной стала масштабная коммунальная авария на канализационном коллекторе. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

В ночь на 1 июля в Кисловодске вышел из строя центральный канализационный коллектор: причиной аварии стал засор в системе. Инцидент повлек масштабные последствия для курортного города — без питьевой воды оказались 11 санаториев и жители 17 улиц, в том числе Курортного бульвара. Около десяти частных домов в зоне аварии оказались подтоплены.

Одним из наиболее ощутимых последствий для туристической инфраструктуры стало вынужденное закрытие Главной Нарзанной галереи — культового места притяжения гостей и жителей города-курорта. Объект приостановил прием отдыхающих из-за прекращения подачи питьевой воды.

«К сожалению, авария на центральном канализационном коллекторе затронула и работу Главной Нарзанной галереи. Из-за временного отсутствия питьевой водоснабжения пришлось приостановить ее работу. Понимаем, что это доставляет неудобства нашим гостям и жителям.», — заявил Евгений Моисеев.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», ремонтные бригады приступили к устранению неисправности незамедлительно. Изначально завершить работы планировалось к 7:00, однако в процессе устранения засора сроки пришлось скорректировать — новым ориентиром для окончания восстановительных мероприятий стало 18:00. Евгений Моисеев заверил, что как только ситуация будет полностью устранена, Нарзанная галерея сразу возобновит прием посетителей.

Станислав Маслаков