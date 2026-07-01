«Руки Вверх!», «ЧАЙФ» и звезды итальянской эстрады

В июле в Волгограде с юбилейным туром выступит Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!», а группа «ЧАЙФ» исполнит множество танцевальных песен. Мульти-инструменталист Павел Новиков-Растопнин порадует кавер-версиями популярной итальянской музыки. Театры приглашают на премьеры и постановки по классическим произведениям, получившим новое звучание. Музеи расскажут об истории ткачества, советских игрушек, роли моряков в битве на Волге, особенностях становления страны в XX–XXI веках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Выставки «Тайна нити: искусство и история ткачества» Волгоградский областной краеведческий музей ждет на выставку «Тайна нити: искусство и история ткачества». Посетители увидят предметы конца XIX – начала XX вв. Отправившись в прошлое, гости узнают секреты текстильного мастерства и смогут попробовать свои силы в древнем ремесле. «Черные бушлаты» В музее-панораме «Сталинградская битва» работает выставка «Черные бушлаты», посвященная героической роли моряков в битве на Волге. В экспозиции – макеты судов, элементы экипировки членов экипажей, фотографии личного состава, документы, награды, образцы вооружения и обмундирования. Большой интерес у посетителей вызовут корабельный колокол, военно-морские кортики, лоцманские карты. «Мир детства» В музее-заповеднике «Старая Сарепта» до 26 июля можно побывать на выставке «Мир детства» и узнать больше об истории игрушек с советских времен до эпохи «нулевых». «Жизнь великой страны» Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова предлагает посетителям познакомиться с произведениями графики и живописи Белгородского государственного художественного музея на выставке «Жизнь великой страны», рассказывающих об истории и особенностях становления страны в XX–XXI веках.

Спектакли «Кармина Бурана» 10 июля Волгоградский музыкальный театр приглашает на оперу «Кармина Бурана», в которой звучит музыка Генделя и Моцарта. Зрители насладятся ярким и разноплановым произведением с глубоким философским смыслом и смелой режиссерской интерпретацией. «Волки и овцы» 8 и 9 июля Новый экспериментальный театр приглашает на премьеру – пьесу «Волки и овцы». Это произведение Н. Островского не потеряет своей актуальности, потому что рассказывает о доверчивых, простодушных людях и тех, кто готов пользоваться их добродушием и бессовестно вытягивать деньги. «Моя парижанка» 7 июля в Молодежном театре пройдет комедия «Моя парижанка». Это легкая французская пьеса о том, как мужчины пытаются обрести свой идеал. «Вождь краснокожих» 19 июля Казачий театр представит свою сценическую версию шедевра О. Генри «Вождь краснокожих» – о несносном мальчишке и авантюристах с Дикого Запада. Это не только добрый и смешной спектакль, но и увлекательное приключение для всей семьи. «Крошечка-Хаврошечка» 12 июля Волгоградский областной театр кукол приглашает на постановку «Крошечка-Хаврошечка» о перипетиях маленькой Хаврошечки. Это история о доброте, терпении и надежной дружбе.

Концерты «Руки Вверх!» 4 июля в «Волгоград Арена» с юбилейным шоу «30 нам уже» выступит Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!». Не пропустите грандиозный праздник и пойте всем стадионом. «ЧАЙФ» 24 июля в Амфитеатре выступит группа «ЧАЙФ» с летним концертом «Вольный ветер». Организаторы обещают много легких танцевальных песен, услышав которые будет трудно усидеть на месте. Архиерейский хор «Аксиос» 18 июля в Доме офицеров выступит мужской архиерейский хор «Аксиос». Точное, сдержанное звучание музыки поразит зрителей глубиной и смыслом.