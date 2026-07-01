«Руки Вверх!», «ЧАЙФ» и звезды итальянской эстрады
Куда сходить и что посмотреть в Волгограде в июле
В июле в Волгограде с юбилейным туром выступит Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!», а группа «ЧАЙФ» исполнит множество танцевальных песен. Мульти-инструменталист Павел Новиков-Растопнин порадует кавер-версиями популярной итальянской музыки. Театры приглашают на премьеры и постановки по классическим произведениям, получившим новое звучание. Музеи расскажут об истории ткачества, советских игрушек, роли моряков в битве на Волге, особенностях становления страны в XX–XXI веках.
Фото: Администрация Волгоградской области
Выставки
«Тайна нити: искусство и история ткачества»
Волгоградский областной краеведческий музей ждет на выставку «Тайна нити: искусство и история ткачества». Посетители увидят предметы конца XIX – начала XX вв. Отправившись в прошлое, гости узнают секреты текстильного мастерства и смогут попробовать свои силы в древнем ремесле.
«Черные бушлаты»
В музее-панораме «Сталинградская битва» работает выставка «Черные бушлаты», посвященная героической роли моряков в битве на Волге. В экспозиции – макеты судов, элементы экипировки членов экипажей, фотографии личного состава, документы, награды, образцы вооружения и обмундирования. Большой интерес у посетителей вызовут корабельный колокол, военно-морские кортики, лоцманские карты.
«Мир детства»
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» до 26 июля можно побывать на выставке «Мир детства» и узнать больше об истории игрушек с советских времен до эпохи «нулевых».
«Жизнь великой страны»
Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова предлагает посетителям познакомиться с произведениями графики и живописи Белгородского государственного художественного музея на выставке «Жизнь великой страны», рассказывающих об истории и особенностях становления страны в XX–XXI веках.
Спектакли
«Кармина Бурана»
10 июля Волгоградский музыкальный театр приглашает на оперу «Кармина Бурана», в которой звучит музыка Генделя и Моцарта. Зрители насладятся ярким и разноплановым произведением с глубоким философским смыслом и смелой режиссерской интерпретацией.
«Волки и овцы»
8 и 9 июля Новый экспериментальный театр приглашает на премьеру – пьесу «Волки и овцы». Это произведение Н. Островского не потеряет своей актуальности, потому что рассказывает о доверчивых, простодушных людях и тех, кто готов пользоваться их добродушием и бессовестно вытягивать деньги.
«Моя парижанка»
7 июля в Молодежном театре пройдет комедия «Моя парижанка». Это легкая французская пьеса о том, как мужчины пытаются обрести свой идеал.
«Вождь краснокожих»
19 июля Казачий театр представит свою сценическую версию шедевра О. Генри «Вождь краснокожих» – о несносном мальчишке и авантюристах с Дикого Запада. Это не только добрый и смешной спектакль, но и увлекательное приключение для всей семьи.
«Крошечка-Хаврошечка»
12 июля Волгоградский областной театр кукол приглашает на постановку «Крошечка-Хаврошечка» о перипетиях маленькой Хаврошечки. Это история о доброте, терпении и надежной дружбе.
Концерты
«Руки Вверх!»
4 июля в «Волгоград Арена» с юбилейным шоу «30 нам уже» выступит Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!». Не пропустите грандиозный праздник и пойте всем стадионом.
«ЧАЙФ»
24 июля в Амфитеатре выступит группа «ЧАЙФ» с летним концертом «Вольный ветер». Организаторы обещают много легких танцевальных песен, услышав которые будет трудно усидеть на месте.
Архиерейский хор «Аксиос»
18 июля в Доме офицеров выступит мужской архиерейский хор «Аксиос». Точное, сдержанное звучание музыки поразит зрителей глубиной и смыслом.
Специальные события
Музыка советских кинофильмов
8 июля в театре «Царицынская опера» прозвучат произведения, сошедшие с киноэкранов и занявшие прочное место в наших сердцах. Музыка из советских фильмов объединяет поколения и является ярким примером высокого музыкального искусства.
Адриано Челентано и звезды итальянской эстрады
12 июля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» выступит вокалист, саксофонист, мульти-инструменталист Павел Новиков-Растопнин с кавер-версиями популярных песен Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эроса Рамазотти, Лучано Паваротти. Концерт обещает вихрь эмоций и огонь в каждой ноте.
Рок в опере
19 июля в театре «Царицынская опера» состоится концерт в двух отделениях «Рок в опере». Симфонический оркестр переосмыслил рок-шедевры разных времен, так что у любимых всеми произведений появилось новое звучание, которое подарит зрителям невероятный драйв.