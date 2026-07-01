Архиерейский хор, Тихвинская ярмарка и фестиваль воздухоплавания

В июле в Пензе пройдут концерты архиерейского мужского хора «Аксиос». Оркестр «Аура Шоу» исполнит хиты 90-х, а органист из Санкт-Петербурга Сергей Буслов выступит с программой «От Баха до Хачатуряна». Пензенские театры завершают в июле театральные сезоны, но зрители еще смогут увидеть на сцене спектакли по классическим произведениям. Музеи приглашают на выставки, посвященные становлению краеведческого музея с 1905 года, истории знаменитых советских драм режиссера Михаила Пташука, в музей специальной военной операции и художественные выставки. Большим событием станет фольклорный праздник «Тихвинская ярмарка» и международный фестиваль воздухоплавания, который обещает стать ярким, зрелищным шоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

Выставки «ПОЛЕ: Просвещение, Опыт, Любовь, Единение» Пензенский краеведческий музей приглашает посетителей на выставку «ПОЛЕ: Просвещение, Опыт, Любовь, Единение», посвященную периоду становления и развития музея в первые два десятилетия с момента его основания в 1905 году. Среди экспонатов – раковины морских моллюсков, минералы, чучела и множество других предметов, которые более века хранятся в фондах. «Война глазами Михаила Пташука» Литературный музей г. Пензы ждет на выставку «Война глазами Михаила Пташука». Посетители узнают историю создания таких знаменитых советских драм, как «Возьму твою боль», «Знак беды», «В августе 44-го…». Представлены подлинные костюмы киногероев, фотокадры со съемочных площадок и редкие архивные материалы. «Времена года» В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова можно бесплатно побывать на выставке пензенского художника, члена Союза художников России Валерия Копняка «Времена года». В его работах – родные пензенские места: пейзажи всех времен года, деревенские мотивы, натюрморты и жанровые сцены. «Музей специальной военной операции» Пензенский государственный краеведческий музей на ул. Красной, 73 приглашает в музей специальной военной операции. Около 500 предметов рассказывают о подвигах пензенских воинов и медиков, о поддержке земляков из тыла. Среди элементов выставки – воссозданный фронтовой блиндаж, где размещены предметы фронтового быта.

Спектакли «Двенадцатая ночь, или как вам угодно» Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского готовится к закрытию театрального сезона, который произойдет 5 июля. Будет показана премьера – «Двенадцатая ночь, или как вам угодно» по пьесе У. Шекспира. Это одна из самых веселых комедий в мировой драматургии, так что скучно не будет. «Дорога превращений» 31 июля Театр на обочине ждет на спектакль-притчу, спектакль-игру «Дорога превращений». От случайного выбора зрителей будет зависеть, какая притча будет сыграна следующей, так что в такой последовательности этот спектакль уже не повторится никогда. Зрители убедятся, что тексты XIII века не потеряли своей актуальности. «Винни-Пух» 7 июля театр «Кукольный дом» ждет на веселую постановку по всемирно любимой сказке Алана Милна о медвежонке Винни-Пухе и его друзьях, которая подарит прекрасное настроение зрителям.

Концерты «Аура Шоу» 18 июля в Пензенской областной филармонии оркестр «Аура Шоу» при свечах исполнит суперхиты 90-х: прозвучат произведения групп «Король и шут», «Сектор Газа», «Руки Вверх», «Комбинация» и других. Организаторы обещают высокое искусство камерного зала, которое по праву может называться вечером-воспоминанием. Сергей Буслов 12 июля в Пензенской филармонии выступит органист из Санкт-Петербурга Сергей Буслов с программой «От Баха до Хачатуряна». Знаменитые произведения, исполненные на органе, поразят зрителей масштабностью и глубиной. Хор «Аксиос» 16 июля в киноконцертном зале «Пенза» выступит архиерейский мужской хор «Аксиос», финалисты проекта на телеканале «Россия-1» «Ну-ка, все вместе! Хором», с программой «К традициям сердца». Зрители смогут насладиться точным, сдержанным звучанием без лишнего шума и внешних эффектов.