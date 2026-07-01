Июнь в Петербурге стал одним из самых теплых за историю наблюдений

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов опроверг расхожее мнение о холодном и дождливом июне. Статистика свидетельствует об обратном: среднемесячная температура превысила обновленную климатическую норму почти на два градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственный зафиксированный рекорд — самая теплая ночь 6 июня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Единственный зафиксированный рекорд — самая теплая ночь 6 июня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Длительного периода экстремальной жары в городе действительно не наблюдалось, однако по совокупности данных минувший июнь классифицируется как очень теплый и занимает 17-ю строчку в рейтинге самых жарких за весь ряд инструментальных наблюдений. Единственный зафиксированный рекорд — самая теплая ночь 6 июня, когда столбики термометров не опускались ниже +18,6 °С.

Дефицит осадков стал одной из характерных черт месяца: даже в центральной части города норма не была достигнута. Продолжительность солнечного сияния составила 106% от среднемесячного показателя, однако до рекордных значений не хватило порядка 100 часов. Таким образом, июнь в Петербурге оказался теплым, относительно сухим и достаточно солнечным.

Кирилл Конторщиков