Лесной пожар в Крыму локализовали на площади 10 га

В Республике Крым локализовали лесное возгорание на площади 10 га рядом с поселком Новофедоровка. Об этом сообщает МЧС региона в своем MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пострадавших в результате лесного пожара нет. К тушению огня привлекли 65 специалистов и задействовали 19 единиц техники.

Отмечается, что работа пожарных осложнена сильной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах специалисты применяют ранцевые огнетушители. Кроме того, для того чтобы защитить и не допустить распространениz огня, с помощью сельскохозяйственной техники проведена опашка территории населенного пункта.

Алина Зорина