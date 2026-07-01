Лесной пожар в Крыму локализовали на площади 10 га
В Республике Крым локализовали лесное возгорание на площади 10 га рядом с поселком Новофедоровка. Об этом сообщает МЧС региона в своем MAX-канале.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Пострадавших в результате лесного пожара нет. К тушению огня привлекли 65 специалистов и задействовали 19 единиц техники.
Отмечается, что работа пожарных осложнена сильной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах специалисты применяют ранцевые огнетушители. Кроме того, для того чтобы защитить и не допустить распространениz огня, с помощью сельскохозяйственной техники проведена опашка территории населенного пункта.