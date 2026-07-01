В Мурманске построят 70 тыс. кв. метров жилья за 10 млрд рублей

Губернатор Андрей Чибис и глава Группы «Аквилон» Александр Фролов подписали соглашение о возведении жилого комплекса на улице Шабалина. Это второй проект девелопера в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик планирует выйти на площадку и открыть продажи в ближайшие два-три месяца

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Застройщик планирует выйти на площадку и открыть продажи в ближайшие два-три месяца

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Инвестиции в проект составят порядка 10 млрд рублей. Застройщик планирует выйти на площадку и открыть продажи в ближайшие два-три месяца. Чибис связал приход крупных инвесторов в Заполярье с запуском «Арктической ипотеки», поддержанной президентом, и отметил, что регион оказывает проекту необходимое содействие. Новое жилье будет доступно северянам на льготных условиях, включая механизмы «Семейной ипотеки».

Кирилл Конторщиков