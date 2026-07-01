В Выборгском районе соседи скрутили квартирного вора до приезда полиции

В поселке Поляны Ленинградской области местные жители задержали мужчину, проникшего в чужую квартиру. Злоумышленник пытался скрыться, но был остановлен бдительными соседями и передан прибывшему наряду полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Злоумышленник проник в жилище через незапертую входную дверь

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Злоумышленник проник в жилище через незапертую входную дверь

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 30 июня. Хозяйка квартиры, вернувшись домой, обнаружила внутри незнакомца, пытавшегося похитить имущество. Мужчина попытался бежать, однако соседи удерживали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник проник в жилище через незапертую входную дверь. Его добычей стала сумка с 19 тыс. рублей. Подозреваемым оказался 67-летний житель Ленинградской области. Похищенное изъято и после процессуальных действий будет возвращено владелице

Кирилл Конторщиков