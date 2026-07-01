«Локомотив» подписал контракт с Джованни Фьоре

Ярославский ХК «Локомотив» подписал контракт с 29-летним канадским нападающим Джованни Фьоре. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джованни Фьоре

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Джованни Фьоре

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Контракт подписан на два сезона. Последние два года форвард играл за омский «Авангард». В минувшем сезоне он провел 79 матчей, забросил в них 14 шайб и оформил 19 результативных передач.

Ранее СМИ со ссылкой на агента форварда сообщали, что для Фьоре были и другие предложения на рынке, в том числе со стороны «топ-клубов лиги», однако выбор пал на ярославский «Локомотив», так как это «топ-организация и действующий чемпион».

Алла Чижова