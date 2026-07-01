17-летний курьер задержан за хищение 1,3 млн рублей у 90-летней пенсионерки
Полиция Московского района раскрыла мошенничество в отношении 90-летней жительницы Витебского проспекта. Пенсионерка передала курьеру 1,29 млн рублей, поверив лжесотруднику финансового ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы 24 июня. По ее словам, неизвестный позвонил ей и под стандартным предлогом сохранения сбережений убедил отдать все наличные. Женщина передала деньги в парадной собственного дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.