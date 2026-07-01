Обвиняемого в убийстве таксиста экс-милиционера в Петербурге могут направить на лечение

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о гибели 63-летнего мужчины, которого обнаружили с огнестрельным ранением в автомобиле на Искровском проспекте. Материалы переданы в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, сообщили 1 июля в городском следственном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело о стрельбе на Искровском проспекте направили в суд для назначения принудительного лечения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дело о стрельбе на Искровском проспекте направили в суд для назначения принудительного лечения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тело погибшего, работавшего таксистом, нашли в феврале 2026 года. Подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили вскоре после происшествия — им оказался 41-летний сосед мужчины. Ранее он проходил службу в органах внутренних дел в должности участкового.

По версии следствия, оружие, использованное при совершении преступления, мужчина мог получить еще во время службы в системе МВД.

Сам фигурант объяснял свои действия конфликтом с соседом, утверждая, что тот неоднократно стучал в дверь квартиры и оскорблял его. Родственники погибшего эти утверждения отвергали.

По данным следствия, проведенная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант страдает психическим заболеванием и в момент произошедшего не мог осознавать характер и последствия своих действий, а также руководить ими.

Матвей Николаев