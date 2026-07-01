В 2028 году в Адыгее откроют новый хирургический корпус

В 2028 году в Майкопе введут в эксплуатацию новый хирургический корпус Майкопской городской больницы. Ход строительства и реконструкции республиканского онкодиспансера проверил глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова

Как рассказал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на базе городской больницы в Майкопе строится новый трехэтажный корпус площадью более 15 тыс. кв. м. На объекте будут размещены три хирургических отделения и отделение реанимации. По его словам, работы ведутся согласно установленному графику, при этом подрядчик готов ускорить темпы строительства для того, чтобы закончить раньше намеченного срока.

«Важно, чтобы все работы были выполнены качественно, а новый корпус действительно повысил доступность и уровень медицинской помощи для жителей»,— отметил Мурат Кумпилов.

Глава региона также проверил реконструкцию онкодиспансера. На время ремонта отделение временно перевели в иные локации на территории Майкопа и Кошехабля. Специалистами уже проведены работы по укреплению фундамента, надстройке четвертого этажа, полной замене всех коммуникаций, а также оптимизации внутреннего пространства.

По словам Мурата Кумпилова, после завершения строительных работ площадь диспансера увеличится почти на 600 кв. м и составит свыше 5,1 тыс. кв. м. Работы должны завершить до конца этого года.

Глава региона уделил особое внимание инженерным решениям, связанным с началом строительства нового семиэтажного корпуса рядом с обновленным зданием диспансера. Он также поручил создать оптимальные условия, чтобы новое строительство не мешало приему и лечению пациентов в реконструированном медучреждении.

Алина Зорина