Авиасообщение Ижевск—Краснодар возобновилось спустя четыре года

Первый после ввода ограничений на Кубани из-за СВО самолет вылетел из Ижевска в Краснодар. Регулярные рейсы утром 1 июля запустила авиакомпания «Азимут», сообщает пресс-служба авиаперевозчика «Ижавиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Полетная программа составлена до 24 октября. Из Краснодара вылеты осуществляются по вторникам и пятницам в 17:40, из Ижевска — по средам и субботам в 08:30. Стоимость авиабилетов, по данным табло «Азимута», варьируются в диапазоне 10-12 тыс. руб.

Напомним, авиасообщение между городами было приостановлено из-за закрытия краснодарского аэропорта в феврале 2022 года. В сентябре 2025 года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении работы аэрогавани. До этого полеты по направлению Ижевск—Краснодар выполняла компания Red Wings.

Авиакомпания «Азимут» была основана в 2017 году. Базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Минеральных Вод, а также в Московском Внуково и в Сочи.