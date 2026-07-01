На АЗС Новороссийска появился бензин АИ-100

По данным на 13:00 1 июля, на одной автозаправочной станции в Новороссийске появился бензин АИ-100. Утром данный вид топлива отсутствовал на городских АЗС, о чем сообщала пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно актуальным сведениям, топливо в Новороссийске отпускается на 15 АЗС. АИ-100 в наличии на одной станции, АИ-95 отпускается на четырех АЗС, а АИ-92 в продаже на десяти заправках. Дизельное топливо продают на девяти автозаправках. Утром 1 июля АИ-92 был в наличии на 14 АЗС, АИ-95 — на шести АЗС, а ДТ — на восьми АЗС.

Автозаправки в Цемдолине (Роснефть) и на Сухумском шоссе отпускают топливо по топливным картам. В администрации Новороссийска жителей призвали воздержаться от посещения данных АЗС. Еще 18 станций временно не продают топливо.

АЗС работают на улице Куникова, Мысхакском шоссе, проспекте Дзержинского (Лукойл), улице Ленина в Цемдолине (Лукойл, Уфим-нефть), Верхнебаканском (Роснефть, Лукойл, Татнефть), Раевской (Лукойл) и Натухаевской (Газпром). В селе Владимировка отпускают топливо на АЗС №4, а в Кирилловке на АЗС Уфим-нефть.

Кристина Мельникова