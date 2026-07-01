Региональный список «Новых людей» в Петербурге возглавил представитель Москвы

Партия «Новые люди» на съезде утвердила список кандидатов в Государственную думу, представляющих Санкт-Петербург. Региональную группу возглавил представитель Москвы Павел Корытников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Новые люди» определили кандидатов в Госдуму от Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Новые люди» определили кандидатов в Госдуму от Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее господин Корытников участвовал в выборах в Московскую городскую думу в 2024 году. На тот момент он указывал местом работы должность исполняющего обязанности директора филиала «Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода» (СВАРЗ) ГУП «Мосгортранс».

Согласно опубликованной биографии, высшее образование он получил в Санкт-Петербурге — в 1997 году окончил Санкт-Петербургский институт машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ». Также в открытых источниках содержатся сведения о его работе в качестве советника руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

В настоящее время Павел Корытников занимает должность советника руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Ранее по партийным спискам в Госдуму от Петербурга избиралась Ксения Горячева. На предстоящих выборах она включена в региональную группу, объединяющую Тульскую, Калужскую, Тверскую и Смоленскую области.

Руководитель петербургского отделения партии Анастасия Васильева будет участвовать в выборах в составе другой группы, куда вошли Волгоградская и Астраханская области. В этом списке она занимает седьмую позицию.

Матвей Николаев