Все парламентские партии заявились для участия в выборах главы Тувы

«Справедливая Россия» стала последней парламентской партией, кандидат от которой подал заявление о намерении участвовать в выборах главы Республики Тыва. Об этом говорится в сообщении избирательной комиссии региона.

«Поддержку однопартийцев получил Азиат Чанзан — ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе. Ранее он руководил службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва. Сейчас является индивидуальным предпринимателем»,— рассказали в избиркоме.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее заявления об участии в выборах подали представители четырех партий. В их числе действующий глава региона Владислав Ховалыг («Единая Россия»), секретарь совета РО партии «Новые люди» Артыш Иргит, депутат верховного хурала Лодой-Дамба Куулар (КПРФ) и директор Кызылского транспортного техникума Егор Чистяков (ЛДПР).

Срок подачи документов истекает в 18:00 8 июля.

Валерий Лавский