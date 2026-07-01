СК начал проверку после того, как полицейские выстрелили в подростка в Карелии

Следственный комитет Карелии начал проверку после того, как инспекторы ДПС применили оружие, чтобы остановить ВАЗ-2110. За рулем оказался несовершеннолетний. Он не подчинился требованию полицейских и попытался скрыться, сообщили в ведомстве.

Все случилось вечером 30 июня. Полицейские получили сигнал о странном водителе на трассе Войница — Вокнаволок — Костомукша. Они нашли машину, но водитель не остановился и съехал на лесную дорогу. Тогда полицейские выстрелили. Пуля пробила заднее стекло и попала в подростка. Машина врезалась в дерево.

Подростка с огнестрельным ранением увезли в больницу. Следователи уже опросили полицейских, осмотрели место происшествия и изъяли видеорегистраторы. Сейчас выясняют все обстоятельства. Официальных комментариев о состоянии подростка пока нет. Результаты проверки обещают опубликовать позже. Ведется расследование.

Карина Дроздецкая