В Новороссийске открыли «горячую линию» по вопросам топлива

В Новороссийске начала работать «горячая линия» для оперативного получения необходимой информации по работе АЗС и наличию топлива, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, делясь итогами планерного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По телефону «горячей линии» можно узнать о работе автозаправочных станций, наличии бензина и количестве автомобилей в очереди: 8 (8617) 64-64-05.

Андрей Кравченко заявил, что для стабилизации ситуации с бензином меры принимаются на всех уровнях власти. На крупных сетевых АЗС Новороссийска начали дежурить волонтеры для информирования водителей в очередях о наличии топлива. Вблизи заправочных станций, не оборудованных туалетами, установят биотуалеты. Также к АЗС при надобности будут подвозить питьевую воду.

Власти Новороссийска накануне провели встречу с руководством крупных сетей АЗС и договорились о возможности заправки без очереди в приоритетном порядке для водителей общественного транспорта и социально значимых предприятий. Для остального транспорта продолжают действовать ограничения.

Кристина Мельникова