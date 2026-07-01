Калининградская область направит почти 100 млн рублей на поддержку туристических инициатив

В Калининградской области начался прием заявок на участие в трех программах грантовой поддержки в рамках обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство». Общий объем финансирования составит 98,9 млн рублей, сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области открыли прием заявок на туристические гранты почти на 99 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Калининградской области открыли прием заявок на туристические гранты почти на 99 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Участвовать в отборе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для всех направлений предусмотрено обязательное софинансирование — не менее 50% стоимости проекта. Реализовать инициативы необходимо до конца 2026 года. Прием заявок продлится до 27 июля, 09:00 по московскому времени.

Наибольший объем средств — 60 млн рублей — предусмотрен на создание объектов кемпингового размещения. Максимальный размер гранта по этому направлению составит до 30 млн рублей из регионального бюджета.

Еще 10 млн рублей выделят на поддержку событийных туристических мероприятий. Размер одного гранта может достигать 10 млн рублей. Среди условий участия — бесплатный доступ для посетителей и ожидаемая аудитория не менее 10 тыс. человек. Дополнительное преимущество при рассмотрении получат проекты, посвященные 80-летию образования Калининградской области.

Еще 28,9 млн рублей направят на приобретение туристического оборудования и развитие доступной туристической инфраструктуры. Максимальный объем поддержки по одному проекту составит до 10 млн рублей.

Матвей Николаев