Двух жителей Кузбасса осудили за серию краж автомобилей на 44 млн рублей

Гурьевский горсуд Кемеровской области вынес приговор в отношении двух местных жителей по делу о серии краж автомобилей. Подсудимых признали виновными в краже (ст. 158 УК РФ), а также изменении идентификационных номеров машин (ст. 326). Им назначили по шесть лет и два месяца лишения свободы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно версии следствия, фигуранты дела с июля по октябрь 2024 года при помощи специального оборудования для отключения охранных систем автомобилей угоняли дорогостоящие машины Toyota и Lexus. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 44 млн руб.

Свою вину осужденные признали. Суд удовлетворил иск потерпевших на сумму более 25,3 млн руб.

Александра Стрелкова