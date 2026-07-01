Петербургские депутаты предложили ввести новый вид номеров для электромобилей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести специальные регистрационные знаки для электромобилей. Они будут отличаться зеленой окантовкой и зелеными символами, как в Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые номера помогут быстрее идентифицировать электромобили в потоке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Новые номера помогут быстрее идентифицировать электромобили в потоке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пояснительной записке к обращению указывается, что новые номера помогут быстрее идентифицировать электромобили в потоке. Это позволит эффективнее применять меры, стимулирующие их использование. Для легковых машин предлагается белый фон с зеленой окантовкой и зелеными цифрами, для такси — желтый фон с зеленой окантовкой.

Предполагается, что новые номера появятся в национальном стандарте РФ. Сроки возможного введения новшества не уточняются. Вопрос будет решать федеральный центр после получения обращения.

Карина Дроздецкая