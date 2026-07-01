Запасы дизтоплива на Кубани покрывают больше половины потребности аграриев на июль

Обеспеченность сельхозпроизводителей Краснодарского края дизельным топливом для проведения июльских полевых работ составляет менее 58% от расчетной потребности, по бензину показатель достигает около 66%. Об этом сообщили «Эксперту Юг» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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По данным ведомства, потребность аграриев в июле оценивается в 51,3 тыс. тонн дизельного топлива и 5,6 тыс. тонн бензина. В настоящее время в хозяйствах агропромышленного комплекса региона имеется 29,6 тыс. тонн дизельного топлива и 3,7 тыс. тонн бензина.

В министерстве также отмечают, что от сельхозпроизводителей поступают сигналы о дефиците топлива на складах края. По их данным, сроки поставок в ряде случаев задерживаются на несколько недель.

Одновременно в регионе фиксируется рост отпускных цен у крупных поставщиков топлива. Средняя стоимость дизельного топлива достигла 84,36 тыс. руб. за тонну, увеличившись с начала года на 19,6%, а в годовом выражении — на 22%. Стоимость бензина АИ-92 выросла до 82,06 тыс. руб. за тонну, что на 9% выше уровня начала года и на 17% превышает показатель июня прошлого года.

В министерстве сообщили, что для обеспечения сезонных полевых работ сформирован сводный реестр потребности в топливе на период с июня по октябрь 2026 года. Документ направлен в федеральный Минсельхоз для дальнейшего взаимодействия с Минэнерго по вопросам снабжения аграриев горюче-смазочными материалами.

Вячеслав Рыжков