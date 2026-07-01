Многодетные семьи в Удмуртии смогут получить 150 тысяч рублей на улучшение жилья

С 1 июля для семей с тремя и более детьми в Удмуртии начала действовать новая мера поддержки — единовременная выплата в размере 150 тыс. руб. на улучшение жилищных условий, сообщили в Госсовете республики. Соответствующий законопроект ранее приняли депутаты регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Это расширяет возможности выбора: теперь те, кто отказывается от бесплатного земельного участка и других льгот, связанных с жильем, смогут получить финансовую помощь. Воспользоваться выплатой в Удмуртии смогут более 2,2 тыс. семей»,— прокомментировал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

За многодетными семьями сохраняется право самостоятельно выбрать вид материальной поддержки. Это может быть предоставление целевых жилищных займов и соцвыплат на погашение части основного долга, бесплатное выделение земельных участков, компенсации процентной ставки по кредитам на строительство и другие меры поддержки.