Власти Петербурга заявили о стабильной работе общественного транспорта

Общественный транспорт Санкт-Петербурга продолжает работать в штатном режиме и полностью обеспечен необходимыми видами топлива. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В комтрансе исключили риски для работы городского транспорта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В комтрансе исключили риски для работы городского транспорта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, перевозчики располагают достаточными запасами топлива, включая дизельное и газовое, что позволяет поддерживать бесперебойную работу транспортной системы.

В комитете подчеркнули, что текущая ситуация с поставками не отразилась на функционировании общественного транспорта. Все перевозчики продолжают выполнять рейсы в соответствии с утвержденными графиками.

Власти также отметили, что оснований для рисков, связанных со стабильностью транспортного обслуживания жителей и гостей города, в настоящее время нет.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается контролируемой.

Матвей Николаев