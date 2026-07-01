Гражданина Нигерии в Краснодаре осудили за мошенничество с использованием имени турецкого актера

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор гражданину Нигерии Айро Чинеду Эммануэлю, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По сообщению объединенной пресс-службы судов Кубани, злоумышленник использовал имя турецкого актера Керем Бюрсин, известного по роли Серкана Болата, чтобы обмануть жительницу Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, весной 2024 года подсудимый познакомился с потерпевшей через мессенджер, представившись популярным актером. На протяжении нескольких месяцев он поддерживал с женщиной романтическое общение, используя фотографии и видеосообщения, созданные с применением технологий искусственного интеллекта.

Следствие установило, что под предлогом организации личной встречи с артистом в России обвиняемый убедил женщину перевести более 3 млн руб. Деньги, по версии правоохранительных органов, направлялись якобы менеджеру актера и предназначались для обеспечения конфиденциальности, безопасности и урегулирования вопросов с миграционными службами.

После получения средств фигурант организовал их обналичивание через банкоматы в Москве, привлекая к этому знакомых, которые, как утверждается, не знали о преступной схеме.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, заявив, что не знаком с потерпевшей, а денежные средства ему переводил знакомый, оказывавший поддержку его семье в Африке.

Первомайский районный суд Краснодара признал Айро Чинеду Эммануэля виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей 3,04 млн руб. причиненного ущерба. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, решение вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков