В ярославском санатории «Ясные зори» появится бассейн с хаммамом

В Ярославском округе в муниципальном санатории «Ясные зори» сделают новый бассейн с хаммамом. Об этом на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью в муниципалитете сообщила директор санатория Ольга Карулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Проектно-сметная документация у нас уже разыграна. Подрядчик приступил к работе. Мы согласовали первые эскизы и конструктивную схему. 25 июля этого года у нас будет итоговый проект на бассейн, зону рядом с бассейном и хаммам на территории текущего ванного зала на первом этаже»,— сказала госпожа Карулина.

Согласно данным с портала госзакупок, начальная цена договора на разработку проектной документации интерьера помещения бассейна с хаммамом, санузлами, душевыми, раздевалками общей площадью 188 кв. м составляла 400 тыс. руб. Проект должен быть готов до 24 июля.

Алла Чижова