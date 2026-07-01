В Невском районе задержан подозреваемый в хищении золотых цепочек в ТЦ

Сотрудники уголовного розыска Невского района по горячим следам раскрыли уличный грабеж, совершенный 29 июня в торговом центре на Народной улице. У 44-летней посетительницы сорвали с шеи пять золотых цепочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Им оказался 40-летний гражданин одного из государств Центральной Азии

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Им оказался 40-летний гражданин одного из государств Центральной Азии

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестный мужчина вырвал украшения и скрылся. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. Уже на следующий день оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний гражданин одного из государств Центральной Азии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кирилл Конторщиков