Полиция Тосненского района проверяет публикацию о противоправных действиях в отношении ребенка

Сотрудники полиции Тосненского района Ленинградской области начали проверку по факту появившейся в интернете видеозаписи. Публикация содержит сведения о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозрительный контент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Подозрительный контент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подозрительный контент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей и иных открытых интернет-источников. Оперативники установили участников инцидента. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, включая установление личности автора, разместившего видеозапись.

В пресс-службе ведомства отметили, что по завершении доследственных действий будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с законодательством. Ход проверки взят на контроль руководством ОМВД.

Кирилл Конторщиков