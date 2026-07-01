Полиция Тосненского района проверяет публикацию о противоправных действиях в отношении ребенка
Сотрудники полиции Тосненского района Ленинградской области начали проверку по факту появившейся в интернете видеозаписи. Публикация содержит сведения о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетней.
Подозрительный контент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Подозрительный контент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей и иных открытых интернет-источников. Оперативники установили участников инцидента. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, включая установление личности автора, разместившего видеозапись.
В пресс-службе ведомства отметили, что по завершении доследственных действий будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с законодательством. Ход проверки взят на контроль руководством ОМВД.