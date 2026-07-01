В Каспийске участок с базой отдыха обанкротившегося НПЗ подают за 30 млн рублей

Конкурсный управляющий Александр Гамазинов объявил о проведении электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества обанкротившегося завода по производству нефтепродуктов ЗАО «Каспий-1». На аукцион выставлено право аренды на земельный участок с базой отдыха за 30 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Единым лотом на торги выставлено право аренды земельного участка площадью 3 тыс. кв. м. в рекреационной зоне Каспийского моря в Каспийске. На участке располагается база отдыха площадью 814 кв. м. Строение имеет признаки самовольной постройки, поскольку не поставлено на кадастровый учет и не зарегистрировано в установленном порядке.

Заявки на участие в торгах принимаются в закрытой форме с 6 июля по 24 августа 2026 года. Начальная цена составляет 30 млн руб., шаг аукциона — 3 %, задаток — 10%.

Банкротом ЗАО «Каспий-1» признано 29 января 2021 года.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Каспий-1» было образовано 30 декабря 1999 года в Махачкале. Основным видом деятельности предприятия является производство нефтепродуктов. Уставный капитал составляет 230,9 млн руб. В 2025 году завод не получил прибыли, при этом чистый убыток составил 1,8 млн руб.

Наталья Белоштейн