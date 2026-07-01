Гимназия из прошлого века

В Новороссийске планируют провести капитальный ремонт здания гимназии №20 имени Воронцовых-Дашковых. На выполнение проектно-изыскательских работ для последующего капитального ремонта выделили 4,1 млн руб., соответствующий тендер размещен в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт гимназии №20 Новороссийска Фото: Официальный сайт гимназии №20 Новороссийска

Как указывается в карточке закупки, подрядчик должен будет выполнить работы по контракту до 28 декабря 2026 года. Денежные средства выделяются из собственного бюджета организации МБОУ «Гимназия №20 имени Воронцовых-Дашковых», субсидия предоставлена из муниципального бюджета.

В задании на проектирование указывается, что здание гимназии было построено в 1910 году. Общая площадь объекта составляет 774,6 кв. м. В рамках подготовки проекта подрядчик должен будет учесть требования к капитальному ремонту фундамента, полов, стен и подвала, а также лестниц, дверей, окон и кровли. В проект необходимо внести перечень работ по замене инженерных систем.

Гимназия №20 находится на улице Рубина, 28Б, в Новороссийске. Поначалу в здании располагалось четырехклассное начальное женское училище имени Воронцовых-Дашковых, проект был разработан архитектором Константином Прилипским в сентябре 1910 года.

Согласно данным с официального сайта учебного учреждения, в 1941 году здание гимназии выполняло функции военного госпиталя, а уже в июле 1944 года из школы выпустились 20 учеников десятого класса. С 1967 по 1991 год там располагалась средняя общеобразовательная школа, а в 1997 году она получила статус гимназии. В 2011 году гимназия №20 отметила столетний юбилей.

Кристина Мельникова