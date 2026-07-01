На Пулковском шоссе мужчина украл бензин

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение в отношении автомобилиста, заправившего машину без оплаты на АЗС. Инцидент произошел 12 марта на Пулковском шоссе, сумма ущерба оценена в 3,5 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый является уроженцем одного из государств ближнего зарубежья

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Обвиняемый является уроженцем одного из государств ближнего зарубежья

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, утром указанного дня водитель автомобиля Hyundai заехал на автозаправочную станцию, наполнил бак топливом и скрылся, не произведя оплату. Обвиняемый является уроженцем одного из государств ближнего зарубежья.

Действия фигуранта квалифицированы как кража. Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Обвиняемому предстоит ответить за хищение в условиях, когда стоимость похищенного относительно невелика, однако сам факт неоплаты повлек уголовное, а не административное преследование.

Кирилл Конторщиков