В июне в Краснодаре подорожало топливо

В Краснодаре в июне зафиксирован заметный рост цен на моторное топливо: бензин, дизель и автогаз подорожали в среднем на 1,7–2,3 руб. за литр. Такие данные приводит городское управление цен и тарифов по состоянию на 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средняя стоимость АИ-92 составила 67,12 руб. за литр против 65,37 руб. в начале месяца. АИ-95 подорожал до 73,26 руб. (71,33 руб. ранее), дизельное топливо — до 77,33 руб. (75,02 руб.), автогаз — до 30,99 руб. (29,18 руб.). За последнюю неделю рост составил около 0,5% по бензину и 0,8% по дизелю, тогда как автогаз прибавил порядка 4,4%.

При этом на сетевых АЗС цены остаются ниже среднегородских. Так, на отдельных заправках Роснефть АИ-92 продается примерно по 65,55 руб. за литр, АИ-95 — по 71,45 руб., дизель — по 76,55 руб. На частных станциях стоимость топлива заметно выше: по сообщениям потребителей, на отдельных АЗС АИ-92 достигает 96 руб. за литр и выше, а АИ-95 и дизель — до 125 руб.

Автогаз также дорожает быстрее официальных оценок: при средней цене около 31 руб. за литр водители сообщают о фактических значениях на уровне 38–40 руб. на отдельных заправках.

Ситуация на топливном рынке региона сопровождается перебоями уже несколько недель. Автовладельцы отмечают очереди на АЗС, ограничение отпуска топлива (20–30 литров на машину), а также временные остановки продаж отдельных видов бензина из-за перебоев поставок.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ заявляют, что дефицита топлива нет, а ограничения объясняют логистическими факторами и повышенным сезонным спросом. Власти считают ситуацию контролируемой и призывают не создавать искусственный ажиотаж.

Вячеслав Рыжков